Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında 1915 olayları ele alındı
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Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında 1915 olayları ele alındı

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında 1915 olayları ele alındı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında Başbakanlığı döneminde asılsız Ermeni iddialarının araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında Başbakanlığı döneminde asılsız Ermeni iddialarının araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu. 1915 olaylarını soykırım olarak görenler, tarihi gerçeklerden çekinmiyorlarsa neden hala bu çağrıya olumlu bir cevap vermediler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, TBB ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi toplantıda, "1915 Olaylarını Anlamaya Doğru: Gençlerimizin Bilmesi Gerekenler Etkinliği" konusu ele alındı. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs gününe özel organize edilen etkinliğe, alanında uzman konuşmacılar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "OECD Şampiyon Belediye Başkanları" arasına seçilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik etti.

Kıran, şunları kaydetti:

"Bizim ne geçmişimizde ne bugünümüzde antisemitizm izleri yoktur. Osmanlının şerefli mirasını devralan Cumhuriyetimiz, onurlu yürüyüşünü sürdürüyor. Türkiye aleyhine yapılan propagandalara, ülkemizde yaşayan Ermeni cemaati, Yahudi cemaati Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak en güzel cevabı veriyor aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında Başbakanlığı döneminde asılsız Ermeni iddialarının araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu. 1915 olaylarını soykırım olarak görenler, tarihi gerçeklerden çekinmiyorlarsa neden hala bu çağrıya olumlu bir cevap vermediler. O dönem Ermeni saldırılarında 5 milyon Müslüman hayatını kaybetti. Sadece bir milletin kayıplarını ortaya koymak o dönemde hayatını kaybeden insanların hatıralarına haksızlıktır. Tarih; siyasetçilerin tartışma alanı değil, tarihçilerin araştırma alanı olmalıdır. Dünyada Ermeni soykırımı adında bir mahkeme kararı yoktur, olamaz da. Biz tarihimizle her zaman gurur duyduk, gurur duymaya da devam ediyoruz."

"Bizim en büyük varlığımız bağımsızlık ruhumuz"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de günümüzde sadece bilgili olmanın yetmediğini vurgulayarak, "İçerisinde bulunduğumuz internet çağında, daha çok konuşan, daha çok sesini çıkaran haklı olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden bizim yapacağımız şey, bu asılsız propagandalar karşısında gençlerimizi daha bilinçli hale getirmek. Ermeni meselesi, her dönem farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bir dönem terörle diplomatlarımızı şehit ettiler. Bu dönemde ise asılsız iddialar, bizim dış siyasette güçlendiğimiz döneme denk geldi. Karşımızda bir terör örgütü var aslında. Onlarla nasıl mücadele etmemiz gerekiyorsa, öyle mücadele etmeliyiz. Bizim en büyük varlığımız bağımsızlık ruhumuz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, moderatörlüğünü TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'nin yaptığı "Gerçek Tarihi Okumak" ve moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan'ın yaptığı "Tarih Bilinci Oluşturmak" oturumları gerçekleştirildi.

Oturumlarda, konu ile bilgi ve tecrübelerini aktaran konuşmacılar seyircilerden canlı yayında gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlikte, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, 1915 olaylarında yetim kalan Ermeni çocuklarının General Kazım Karabekir tarafından Trabzon'daki bir Amerikan yetimhanesine gönderildiğini söyledi ve yetim çocukların Kazım Karabekir için yaptığı karakalem çalışmasını gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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