Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Şahin Seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen genel kurulda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'ten boşalan başkanlığa Fatma Şahin getirildi.

Açıklamalarına yer verilen Başkan Şahin, 1945'ten bu yana farklı siyasi görüşten yerel kalkınmanın mimarlarını bir araya getiren birliğin önemli bir misyon yüklendiğini ifade etti.

Gaziantep, Sakarya, Ordu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri olarak zor bir dönem geçirdiklerini anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Finansal olarak baktığımızda denkleştirmenin ne kadar önemli olduğunu, bu denklemin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inandım. Birliğin emanetini yüklenmiş bir kardeşiniz olarak, daha önceki başkanlarımızın desteğini alarak, onların tecrübesinden yararlanarak bu sorunun bire bir takipçisi olacağım. Bu denkleştirmenin adaletli bir biçimde dağıtıldığı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Belediyecilik özel bir alan, uzmanlık isteyen alan ve yetişmiş bir bakış açısı isteyen bir alan. Yerelden evrensele gelecekten geleneğe eğitim seferberliğini, yerel akademiyi güçlü bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor."