TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü
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TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü

09.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:27

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ziyaret etti.

Şahin ve Landrut, AB Türkiye Delegasyonu binasında bir araya geldi.

Büyükelçi Landrut, burada yaptığı konuşmada, 6 ay önce Türkiye'de göreve başladığını anımsatarak, bu süreçte TBB ve Şahin ile yürüttükleri iş birliğinin önemini ve verimini görme imkanına sahip olduğunu aktardı.

Gaziantep'e iki ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Landrut, "AB'nin Türkiye'ye büyük mülteci akınıyla baş etmesi konusunda destek olmak üzere taahhütte bulunduğu 6 miyar avroluk tutarın sözleşmeye bağlanma süreci geçen yılın sonunda tamamlandı. Bu miktarın tamamı sözleşmeye bağlandı. Şimdi de artık tamamen uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede hem Suriyeli mültecilerin hem de ev sahibi toplulukların bu çalışmaların faydalarını görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Landrut, Gaziantep'in bu çerçevede projelerin uygulandığı önemli kilit merkezlerden birini oluşturduğunu kaydetti.

Gaziantep'te biyolojik atık arıtma tesisini finanse ettiklerini belirten Landrut, yazın açılacak tesisi ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Şahin de 2014'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatarak, Suriye'de çıkan savaş nedeniyle bölgede büyük kaos yaşandığını ifade etti.

Bu kaosu yönetmek zorunda kaldıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Göç ve savaşlarda en büyük sorunu yine kadınlar ve çocuklar çekiyor. Aylan bebekler ölmesin ve kadınlarımız göç yolunda yorulmasın diye hem Gaziantep Büyükşehir Başkanı olarak hem de bölgenin bütün başkanları olarak çok ciddi gayret gösterdik. Başka ülkelerin yaptığı gibi teller çekip, duvarlar örebilir ve çok daha insanın ölümüne neden olabilirdik."

Şahin, "açık kapı" politikası uyguladıklarını aktararak, Türkiye sınırlarında 3 milyona yakın mültecinin bulunduğunu, Gaziantep'te ise 500 bin mülteciyle 7 yıldır birlikte yaşadıklarını söyledi.

Şahin, bir Gaziantep modeli oluşturduklarını dile getirerek, "Bu birlikte yaşam modeli, birlikte eğitim modeli, sağlıkta, dönüşümde mültecileri dahil etme modeli, birlikte çalışma modeli. Yerel anlamda 500 bin kişi içeriye girdikleri zaman, şehrin suyunu, temizliğini, çöpünü, yerel hizmetlerini ve belediye hizmetlerini güçlü yapma modeliydi." ifadelerini kullandı.

AB'yle önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, AB Delegasyonu ekibiyle güzel iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü
TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü
TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü
TBB Başkanı Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baybars Can

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