Türkiye, belediyecilik alanındaki tecrübelerini Hırvatistan ile paylaşıyor

11.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği iş birliğinde Hırvatistan belediyelerine yönelik İstanbul'da bilgi ve tecrübe paylaşımı programı düzenlendi.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği kapsamında ilk defa Hırvatistan belediyeleri karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak ve Türkiye'deki belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi almak üzere Türkiye'yi ziyaret etti.



Zeytinburnu Belediyesi ziyareti ile başlayan ve saha gezileri ile devam eden programa, Hırvatistan Belediyeler Birliği Başkanı Martin Barievi ve genel sekreteri Mladen Pukari, Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, Slatina Belediye Başkanı Denis Ostroi ve Kostajnica Belediye Başkanı Dalibor Bian katıldı. Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Hırvatistan belediye başkanları, iki ülke arasında yerel yönetimler konusunda gerçekleştirilen tecrübe paylaşımlarının kardeş belediyeler oluşturmak gibi birçok iş birliği imkanına da zemin hazırlayacağını vurguladılar.



Konuk heyet, bir haftalık program süresince Zeytinburnu, Bağcılar, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Üsküdar, Eyüpsultan ve Beyoğlu belediye başkanları ile görüştü. Ziyaretler kapsamında sıfır atık projesi, yerel yönetimlerde kamu sağlığı ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler, sosyal belediyecilik hizmetleri, atık toplama ve ayırma tesisleri, mesleki eğitim kursları gibi çeşitli konularda Türkiye'deki belediyelerin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Program, gerçekleştirilen sertifika töreni sonrası sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA