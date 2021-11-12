"Türkiye Belarus'a Seyahat Edenlerden Sorumlu Tutulamaz"

VOA Türkçe'ye konuşan mülteci ve göç uzmanı Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'nin Belarus'a ellerinde vize ve pasaport belgeleriyle seyahat edenlerden sorumlu tutulamayacağı görüşünü dile getirirken, bu konuya Türkiye'yi karıştırma girişimlerini "kötü niyetli" olarak yorumluyor

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