Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı - Haberler Spor
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Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te yapıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışması, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'ta Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 26 ilden 53 kulüp, 142 sporcu katıldı.

Organizasyonun düzenlendiği kente gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bedensel Engelliler, Gaziantep, Türkiye, Yüzme, Spor, Haber

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