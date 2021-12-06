Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen görevi devraldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa seçilen Muaz Ergezen, göreve başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyona gelen Ergezen, eski başkan Arif Ümit Uztürk ve yönetim kurulu adına asbaşkan İrfan Çelik tarafından karşılandığı, törenle görev tesliminin gerçekleştirildiği belirtildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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