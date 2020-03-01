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Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası tamamlandı

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi.

01.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:30
Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası tamamlandı

Adana'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi.

Kentteki bir salonunda düzenlenen organizasyona, 11 ilden 19 sporcu katıldı.

Yarışlar öncesinde sporcular, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Kadınlarda 41 kiloda Beyzanur Ceylan, 45 kiloda Reyhan Polat, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinci oldu.

Erkeklerde ise 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 54 kiloda Serkan Çakmaz, 59 kiloda Nusret Şanlı, 65 kiloda Mutlu Ünlü, 72 kiloda Uğur Yumuk, 80 kiloda Hakan Dağ ve 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Kaynak: AA

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