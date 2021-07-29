Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Müsabakaları Kurşunlu İlçemizde Gerçekleştirildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Müsabakaları 23 ilden 66 sporcunun katılımıyla Kurşunlu ilçemizde gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Müsabakaları 23 ilden 66 sporcunun katılımıyla Kurşunlu ilçemizde gerçekleştirildi.

29. 07. 2021 Perşembe günü düzenlenen ödül törenine Valimiz Abdullah AYAZ, AK Parti Grup Başkan Vekili Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin AKBAŞOĞLU, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit UZTÜRK, Kurşunlu Kaymakamı İlyas ÖZTÜRK, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir KAYMAK, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık AK ve diğer yetkililer katıldı.

Başarılı olan sporcuların milli takımda ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edeceği, 23 ilden 66 sporcunun katılım sağladığı Kurşunlu İlçemizde gerçekleştirilen müsabakaların ödül töreninde konuşma yapan Valimiz Abdullah AYAZ; "Devletimiz olarak engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sunmak noktasında uğraş içerisindeyiz. Bugün de bunun en güzel örneğini hep birlikte görüyoruz. Umudumuz, çabamız, gayretimiz budur ki hayatın her anında hayatın içinde bir yaşam sürmeniz. Ben bu organizasyonda bizleri buluşturan Federasyon Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara adım atar bizleri gururlandırırsınız. " dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren sporculara madalyaları Valimiz Ayaz ve diğer protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: Habermetre