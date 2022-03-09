Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 16'ncı sıradaki yerini korudu.
Basketbolda elemelerden elde edilen sonuçlar, tüm kıtalardaki en son FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda bazı değişikliklere yol açtı. Avrupa'da Fransa, Yunanistan, İzlanda ve Gürcistan yükselirken; Afrika'da Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal; Amerika'da Brezilya, Asya'da Kazakistan ve Lübnan üst sıralara çıktı.
Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresi sonrası ilk beşte hareketlilik yaşandı. Fransa, Portekiz'e karşı evinde aldığı 94-56 ve Portekiz'de aldığı 69-56'lık galibiyetlerinin ardından Slovenya ile yer değiştirdi ve beşincilikten dördüncü sıraya yükseldi. Slovenya ise Finlandiya'ya karşı deplasmanda 86-76, ardından evinde 83-79 mağlup oldu. İlk 10'daki diğer değişiklik ise Türkiye karşısında iki galibiyet alan Yunanistan'ın İtalya'nın önüne geçerek 9'uncu sıraya yükselmesi oldu.
Erkekler Dünya Sıralamasında en büyük hamle, Senegal'de oynanan eleme penceresinde Ruanda (68-56), FIBA AfroBasket 2021 şampiyonu Tunus (72-64) ve Kamerun'u (74-68) mağlup eden Güney Sudan'dan geldi. Bu performans, Güney Sudan'ın altı sıra sıçrayarak 76'ncı sıraya yükselmesini sağladı.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:
ABD: 763,4 puan
İspanya: 724 puan
Avustralya: 691,9 puan
Fransa: 673,4 puan
Slovenya: 671,2 puan
Sırbistan: 664,8 puan
Arjantin: 654,1 puan
Litvanya: 651,4 puan
Yunanistan: 650,9 puan
İtalya: 645,1 puan
Almanya: 603,9 puan
Çekya: 577,3 puan
Polonya: 560,6 puan
Brezilya: 553,6 puan
Rusya: 551,7 puan
Türkiye: 504,6 puan
Venezuela: 504,5 puan
Kanada: 501,5 puan
Porto Riko: 476,2 puan
Dominik Cumhuriyeti: 474,8 puan
(İHA)
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