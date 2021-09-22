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Türkiye Basketbol Ligi yeni sezonda da TRT Spor Yıldız'da

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye Basketbol Ligi yeni sezonda da TRT Spor Yıldız'da

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TRT ile Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TRT ile Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca her hafta iki maç, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da TRT Spor Yıldız ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbola 2021-2022 sezonuyla, özledikleri coşku ve artan tutkuyla başlayacak olmanın sevinci içinde olduklarını belirtti.

Geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla TBL maçlarının, normal sezonda ilk kez televizyon yayınları aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmaya başladığını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda da maçlarımızın TRT Spor Yıldız'dan yayınlanmaya devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hem kulüplerimiz hem de taraftarların mutlu olacağı, en iyi yayın modeli için göreve geldiğimiz günden bu yana önemli adımlar attık. Bu çerçevede televizyonda basketbol maçları yayınlarını artırdık, Türkiye Basketbol Ligi'ni normal sezonda ilk kez TRT Spor aracılığıyla ekranlara taşıdık. Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu da TRT Spor Yıldız'da olacak. Yeni yayın anlaşmamızla ligimize ve Türk basketboluna duydukları inancı bir kez daha gösteren TRT ailesine teşekkür eder, fair-play ruhuyla geçecek sakatlıksız bir sezon dilerim."

Sezon 1 Ekim Cuma günü başlayacak

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Ligde 2021-2022 sezonu 1 Ekim Cuma günü oynanacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi müsabakasıyla başlayacak.

16 takımın katılımıyla oynanan TBL'de 2021-2022 sezonunu ilk sırada tamamlayan ekip ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hakkını elde edecek.

Ayrıca play-off final serisini kazanan takım da Süper Lig'e katılmayı hak kazanan ikinci takım olacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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