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Türkiye Basketbol Ligi: Petkimspor: 75 - Konyaspor: 57

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

23.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:10
Türkiye Basketbol Ligi: Petkimspor: 75 - Konyaspor: 57

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında, temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Salon: Enka


Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Tolga Edis xx, Serdar Saraç xx


Petkimspor: Hakan Yapar xxx 10, Yancy Deringer Gates xxx 14, Patrick Ronald Rembert xxx 18, Yiğitcan Turna xxx 13, Recep Doğrusöz xxx 16, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x 2


Başantrenör Antrenör: Arda Vekiloğlu


Konyaspor: Mıtchell Douglas Wlbekın xxx 16, Trey Samuel Porter xxx 11, Alp Karahan xxx 12, Bekay Siniroğlu xx 5, Osman Gökhab Şirin xx 5, İbrahim Yıldırım x 3, Tufan Önen x 3, Azizcan Özdemir x 2


Başantrenör: Ozan Bulkaz


1. Periyot: 21-16 (Petkimspor lehine)


Devre: 32-28 (Petkimspor lehine)


3. Periyot: 49-42 (Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA
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