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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.

15.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:59
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında , sahasında L.H. Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Uğur Özen xx, Cemil Uygül xx, Mesut Öztürk xx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 9, Gökhan Aydın xx, Harun Can Doğan xx 7, Emre Tanışan xx 9, Berkay Genç xx 12, Mertcan Sonkol xxx 17, Fatih Kızılca xxx 17, İlker Türel xx 8


Başantrenör: Mustafa Mavili


Lokman Hehim Fetiye Belediyespor: Erick xxxx 34, Utku Yücedağ xx 3, Canberk xx 2, Ahmet Ali xx 2, Mert Gizir x 1, Sezgin Eriş xx 2, Doğukan xx 1, Sercan xxx 9, de Angelo xxx 21, Reha Öz xx 9


Başantrenör: Alkım Ay


1. Periyot: 28-15 (Balıkesir BŞB)


Devre: 42-38 (Balıkesir BŞB)


3. Periyot: 55-57 (L.H. Fethiye Belediye) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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