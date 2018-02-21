Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, Samsun BŞB Anakent'i 79-56 yendi.
Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, Samsun BŞB Anakent'i 79-56 yendi.
Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Bandırma Kırmızı, ilk yarıyı 46-31 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan ve son periyoda 19 sayı farkla 67-48 önde giren Bandırma ekibi, karşılaşmadan 79-56 galip ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Sedat Ali Karagülle 15, Şehmus Hazer ve Ragıp Berke Atar 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Samsun BŞB Anakent'te Uluğ Kaçaniku 15, Deniz Can Çevik 14 sayı ile skora katkı sağladı.
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