Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında, Bahçeşehir Koleji deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 69-63 mağlup etti.



Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılamanın ilk periyodunda 19-8 öne geçen Bandırma Kırmızı karşısında ikinci periyotta etkili bir oyun çıkaran Bahçeşehir Koleji ilk yarıyı 33-29 önde kapattı.



İkinci yarıda baskılı oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü periyodu da 53-48 üstün bitirdiği maçtan 69-63 galip ayrıldı.



Bandırma Kırmızı'da 27 sayı üreten Jackson maçın en skorer ismi olurken, Bahçeşehir Koleji'nde White 16 sayıyla oynadı.