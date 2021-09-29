Türkiye Basketbol Federasyonundan aşı zorunluluğu iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyelerinde düzenlenen hiçbir organizasyonda sporculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde aşısız gençlerin oynatılmayacağına dair haberler in yer alması üzerine TBF'den yapılan açıklamada, "2021-2022 Sezonu Kovid-19 Tedbirleri Protokolü gereğince, TBF bünyesinde oynanan hiçbir ligde (Süper ligler dahil) sporculara aşı zorunluluğu uygulanmamaktadır." denildi.

TBF'nin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaları hayata geçirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Eleştirilerde bahsi geçen ve il müdürlükleri tarafından organize edilen 10-18 yaş grubunun spora dönüşü için uygulandığı söylenen aşı zorunluluğu gerçeği yansıtmamaktadır. Federasyonumuz bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyelerini uygulamaktadır. Kademeli normalleşme kararları sonrasında, altyapılarda il müdürlükleri tarafından organize edilen 'Yaz Ligi' müsabakalarında da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı protokoller dışında ek bir kısıtlama uygulanmamıştır. Amacı ve kaynağı belirsiz bu iddianın yanlışlığı konusunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.