Türkiye Basketbol Federasyonundan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Federasyonun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi: "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." Kaynak: AA