Türkiye Basketbol Federasyonundan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:08
Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:
"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Kaynak: AA