Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini... - Haberler

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Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini...

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini...

Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

basketbol, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

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