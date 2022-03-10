Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini...
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Erkan Tiryaki - Spor