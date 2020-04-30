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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama! Ligler...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama! Ligler...
30.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:10

TBF'den yapılan açıklama şöyle;"Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

TBF'den yapılan açıklama şöyle;

"Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Hürriyet

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