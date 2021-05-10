Türkiye Basketbol Federasyonu ile Acıbadem Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Türkiye Basketbol Federasyonu ile Acıbadem Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Acıbadem Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Acıbadem Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Acıbadem Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin tarafından imzalanan anlaşma, TBF Akademi ve Acıbadem Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) tarafından hayata geçirilecek.

Sağlık alanında verilecek eğitimleri içeren anlaşmaya göre, basketbol takımlarında görev alan veya alacak doktor, fizyoterapist ve masörler için basketbol özelinde olacak şekilde, temel ve ileri düzey eğitimler hazırlanacak. TBF Akademi üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerde 35 farklı ders içeriği oluşturulacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara TBF tarafından ASEGEM, TBF ve TBF Akademi onaylı sertifika verilecek.

Basketbol sağlık çalışanlarının nitelikli ve güncel eğitime eşit koşullarda ulaşmalarını amaçlayan bu projenin akademik alanı ve görev alacak öğretim elemanlarının koordinasyonu da TBF Sağlık Kurulu tarafından organize edilecek.

Anlaşma ile ilgili açıklamalar yapan TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, "Acıbadem Üniversitesi ile yaptığımız bu değerli iş birliği sayesinde basketbol takımlarımızın sağlık çalışanlarının en güncel, en doğru, en nitelikli eğitimi almalarında önemli bir adım attık. Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi ile yürüteceğimiz çalışmaların, bütün paydaşlarımıza eşit koşullarda eğitim sunmak için hayata geçirdiğimiz TBF Akademi'nin de gücüyle hedefine ulaşacağına ve basketbola emek veren sağlık çalışanlarının eğitimlerine büyük fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin ise "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Acıbadem Üniversitesi arasında gerçekleşen iş birliğinden mutluluk duyuyoruz. Sağlık bilimleri alanında eğitim veren ve çalışmalarını bu odakta yürüten bir üniversite olarak birikimimizle, sporcuların ve onların gelişiminde rolü olan paydaşların eğitim faaliyetlerine bilimsel birikimimizle destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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