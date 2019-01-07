Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan Enes Kanter Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Biz biliyoruz ki, kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir. Yani, Kanter iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere'ye giriş yapamamaktadır" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitler hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki, kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir. Yani, Kanter iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere'ye giriş yapamamaktadır. Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in bir süredir Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, "Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA