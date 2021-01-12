Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu görevinden alındı mı?

TBF Başkanı ve profesyonel basketbolcu Hidayet Türkoğlu, ABD'de bulunan parasını Türkiye'ye getirmediği için Cumhurbaşkanlığı tarafından danışmanlık ve federasyon başkanlığı görevlerinden el çektirildiği iddialarını yanıtladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun parasını Türkiye'ye getirmediği için Cumhurbaşkanlığı tarafından danışmanlık ve federasyon başkanlığı görevlerinden el çektirildiği iddia edildi.

İddialara sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama ile yanıt veren Türkoğlu, "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR NELER?

Hidayet Türkoğlu'nun federasyon başkanlığı ve Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevlerinden el çektirildiği ileri sürülmüştü. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye'ye getirmesini istedi. Türkoğlu'nun parayı Türkiye'ye getirmeyeceğini söylemesi üzerine Hidayet Türkoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı'ndan da istifa etmesi istendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu'nun eşi ve çocuklarını ABD'ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu'nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay'ın getirileceği kaydedildi.