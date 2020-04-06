Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın 100. yılını kutladı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü dolayasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü dolayasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kuruluşu İstiklal Mücadelemizle özdeşleşmiş Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyorum. 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Cumhuriyet tarihimizin çınarı, o günden bugüne dünyanın dört bir yanından doğru haberi bizlere taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA