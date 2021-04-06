Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak