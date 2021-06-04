Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Anadolu Ajansı / Onur Erdik - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 96-78 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 96-78 yenerek finale yükseldi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 59-39 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı korudu ve salondan 96-78 galip ayrıldı.

Yarı final serisini 3-1 kazanan Semt77 Yalovaspor, finalde Samsunspor'un rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

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