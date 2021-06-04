Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 96-78 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 96-78 yenerek finale yükseldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 59-39 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı korudu ve salondan 96-78 galip ayrıldı.
Yarı final serisini 3-1 kazanan Semt77 Yalovaspor, finalde Samsunspor'un rakibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik