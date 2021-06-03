Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Samsunspor, Mamak Belediyespor'u 94-77 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Samsunspor, Mamak Belediyespor'u 94-77 yenerek finale yükseldi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-34 önde tamamlayan Samsunspor, karşılaşmayı 94-77 kazandı.

Seride durumu 3-1 yapan Samsunspor, adını finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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