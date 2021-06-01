Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Samsunspor, deplasmanda Mamak Belediyespor'u 81-70 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Samsunspor, deplasmanda Mamak Belediyespor'u 81-70 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-32 önde tamamlayan Samsunspor, salondan 81-70 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride dördüncü karşılaşma, 3 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te aynı salonda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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