Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ikinci maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 84-79 yenen Semt77 Yalovaspor, seride durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ikinci maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 84-79 yenen Semt77 Yalovaspor, seride durumu 1-1'e getirdi.

Selçuklu Belediyesi Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğinde üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, soyunma odasına 49-39 önde gitti.

Üstün oyununu sürdüren ve son çeyreğe 63-58 önde giren Semt77 Yalovaspor, salondan 84-79 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 2 Haziran Çarşamba günü Semt77 Yalovaspor'un ev sahipliğinde 90. Yıl Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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