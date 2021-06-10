Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Samsunspor'u 77-69 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Samsunspor'u 77-69 mağlup etti.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Semt77 Yalovaspor, devreye 35-32 önde girdi.

Skor üstünlüğünü üçüncü periyotta devam ettiren konuk ekip, son çeyreği 51-48 galip bitirdi. Karşılaşmayı 77-69 kazanan Semt77 Yalovaspor, seriyi 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 13 Haziran Pazar günü Yalova'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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