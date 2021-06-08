Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 79-75 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 79-75 mağlup etti.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Samsunspor, devreye 46-44 önde girdi.

Skor üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren Samsunspor, son çeyreği 62-59 galip bitirdi. Final periyodu son saniyeye kadar tempolu geçen karşılaşmayı 79-75 kazanan ev sahibi ekip, seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 10 Haziran Perşembe günü yine Samsun'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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