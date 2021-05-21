Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek finalinde 2 maç oynandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek finalinde 2 maç oynandı.

Çeyrek final serisinde rakiplerini 2-0'la geçen Samsunspor ve Mamak Belediyespor, dün adlarını yarı finale yazdırdı. Bugün oynanan 2 maçın ardından yarı finale çıkan üçüncü ekip de belirlendi.

Serinin ilk maçında sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, deplasmandaki müsabakayı da 91-79 kazandı ve seriyi 2-0 alarak yarı finale çıktı.

İlk maç deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'a yenilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahasındaki ikinci müsabakayı 76-73 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

Yarı finale çıkan son takımın belirleneceği Semt 77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takım play-off'lar sonucu belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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