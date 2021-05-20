Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final maçları devam ediyor.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final maçları devam ediyor.

Çeyrek finallerin ilk maçında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 73-65 mağlup eden Samsunspor, deplasmandaki rövanş müsabakasından da 76-72 galip ayrılarak skoru 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

İlk müsabakada sahasında Akhisar Belediye Basketbol'u 94-93'lük skorla geçen Mamak Belediyespor ise deplasmandaki ikinci maçı 91-80 kazandı. Bu sonuçla seriyi 2-0'a getiren başkent temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finale yarın yapılacak 2 maçla devam edilecek. Müsabaka programı şöyle:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (0-1)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (0-1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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