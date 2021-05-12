Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon maçları 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon maçları 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlandı.

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakada ilk yarıda 47-43 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu da 69-57 önde kapatmasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor son periyottaki etkili oyunuyla müsabakadan 85-83 galip tamamladı.

Sezonu daha önce şampiyon tamamlamayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Bir üst lige çıkacak ekibin belli olacağı play-off'ta Samsunspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor, Mamak Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligde son iki sırada yer alan Ankara Anadolu Basket ile Nadir Gold İstanbul Basket lige veda etti.

Play-off eşleşmeleri

Play-off çeyrek finalinde Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor mücadeleleri oynanacak.

Puan durumu

Ligde 2020-2021 sezonunda oluşan puan durumu şöyle: