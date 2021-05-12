Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon maçları 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon maçları 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlandı.

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakada ilk yarıda 47-43 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu da 69-57 önde kapatmasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor son periyottaki etkili oyunuyla müsabakadan 85-83 galip tamamladı.

Sezonu daha önce şampiyon tamamlamayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Bir üst lige çıkacak ekibin belli olacağı play-off'ta Samsunspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor, Mamak Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligde son iki sırada yer alan Ankara Anadolu Basket ile Nadir Gold İstanbul Basket lige veda etti.

Play-off eşleşmeleri

Play-off çeyrek finalinde Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor mücadeleleri oynanacak.

Puan durumu

Ligde 2020-2021 sezonunda oluşan puan durumu şöyle:

STakımOGMAYP
1.Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket302282465215452
2.Samsunspor3020102435236350
3.Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol3019112378231749
4.Semt77 Yalovaspor3019112353222749
5.Mamak Belediyespor3018122534242948
6.Akhisar Belediyespor3017132482243047
7.Kocaeli BŞB Kağıtspor3017132383234247
8.Balıkesir Büyükşehir Belediyespor3017132401238747
9.Manisa Büyükşehir Belediyespor3017132385228247
10.Sigortam.Net3015152376240645
11.Global Connect Travel Düzce3014162215228444
12.Bornova Belediyespor3014162352233744
13.Budo Gemlik3011192316243441
14.Finalspor3010202165227940
15.Ankara Anadolu Basket306242316259936
16.Nadir Gold İstanbul Basket304262102238834

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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