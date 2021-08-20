Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ve Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yetkilileri ve TBL'de mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Fethiye Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Sigortam.net-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Beysu Konyaspor-Finalspor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi

OGM Ormanspor-Mamak Belediyespor

TED Ankara Kolejliler-Samsunspor

BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor

Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyespor

Erkekler Federasyon Kupası'nda gruplar belli oldu

Fikstür çekiminde ayrıca 18-25 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.

Erkekler Federasyon Kupası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: BUDO Gemlik, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Beysu Konyaspor, OGM Ormanspor

B Grubu: TED Ankara Kolejliler, Mamak Belediyespor, Akhisar Belediye Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

C Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Güneşi, Bornova Belediyespor

D Grubu: Sigortam.net, Fethiye Belediyespor, Finalspor, Samsunspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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