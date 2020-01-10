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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta mücadelesi...

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta mücadelesi başladıAlınan sonuçlar şöyle: Türkiye Basketbol 1. LigiBornova Belediyespor-Final Gençlik: 78-87Merkezefendi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 65-60Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

10.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:32
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta mücadelesi...

1. Ligi'nde 15, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta mücadelesi başladı

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Final Gençlik: 78-87

Merkezefendi Belediyespor-Manisa : 65-60

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 68-59

Urla Belediyespor-Nesibe Aydın: 52-64

1881 Düzce Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 64-58

Kaynak: AA
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