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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1. hafta maçında konuk ettiği Antalya Güneşi'ni 63-60'lık skorla mağlup etti.

ANTALYA (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1. hafta maçında konuk ettiği Antalya Güneşi'ni 63-60'lık skorla mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye pandemi koşulları doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile seyirci alındı. İlk çeyreği 15-8 önde tamamlayan ev sahibi devreyi de 33-19 önde bitirdi. 3. çeyrekte konuk ekip maça ortak olurken son çeyreğe Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un 46-39'luk üstünlüğüyle girildi. Son çeyreğe tempolu başlayan Antalya ekibi maçta dengeyi bulsa da karşılaşma 63-60 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Mark Steven Lyons 19 sayıyla maçın en skoreri olurken konuk ekipte Gökhan Akkoyun'un 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Burak Durmuş

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mark Steven Lyons xxx 19, İzzet Türkyılmaz xx 12, Carlton Edward Bragg Jr xx 9, Ömercan Ergin x 2, Ali Berkan Özçiftçi x 3, İbrahim Yıldırım xx 10, Fatih Kızılca x 7, Sercan Ergin x 1

Antalya Güneşi; Tolga Kaan Birer x 6, Yunus Çankaya x 6, Mustafa Baştürk xx 9, Boracan Işık xx 4, Kemal Can Aktuna xx 11, Kağan Kavraal xx 10, Gökhan Akkoyun xxx 14

1. Periyot 15-8 (Balıkesir BŞB lehine)

Devre 33-19 (Balıkesir BŞB lehine)

3. Periyot 46-39 (Balıkesir BŞB lehine) - BALIKESİR

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60

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Haber: Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 63 Antalya Güneşi: 60 - Haberler Spor
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