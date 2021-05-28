Türkiye Basketbol 1. Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-87 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-87 mağlup etti.

Konuk ekip, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-16 önde bitirirken, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü bölümde ev sahibi ekip farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor mücadelenin bu bölümünü 69-61 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçı 91-87 kazandı.

Serinin ikinci maçı aynı salonda 30 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Son dakika haberi | Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.
Son dakika haberi | Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.
Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi
Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Mustafa Varank
Magazin Murat Boz Demet Evgar Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 22:51:45. #1.14#

title