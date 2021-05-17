Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final serileri, oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-65
Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 94-93
Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takım play-off'lar sonucu belli olacak.
Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay