Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, tek maç dışında tamamlandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, tek maç dışında tamamlandı.
Ligin 30. haftasında oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
BUDO Gemlik-Sigortam.net: 77-82
Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 85-89
Global Connect Travel Düzce-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 73-102
Nadir Gold İstanbul Basket-Akhisar Belediye Basketbol: 74-87
Finalspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 75-79
Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-76
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 84-76
Ankara Anadolu Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 74-94
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligin normal sezonu, 29. haftada ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek ve play-off eşleşmeleri belirlenecek. Karşılaşma, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan