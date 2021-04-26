Türkiye Basketbol 1. Ligi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta, ertelenen tek maç dışında tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta, ertelenen tek maç dışında tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Samsunspor, sahasında Akhisar Belediye Basketbol'u 90-87 mağlup etti.

Bu sonuçla 19. galibiyetine ulaşan Samsunspor, ikinci sırada yer aldı. Akhisar Belediye Basketbol ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması ise tehir edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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