Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta yapılan tek maçla başladı.
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta yapılan tek maçla başladı.
Haftanın açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediye Basketbol'u konuk etti.
Manisa derbisinde sahadan galip ayrılan taraf, 90-71'lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay