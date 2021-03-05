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Türkiye Basketbol 1. Ligi

05.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:50
Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. hafta açılış maçında Mamak Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 yendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. hafta açılış maçında Mamak Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 yendi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 56-46 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 93-76 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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