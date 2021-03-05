Türkiye Basketbol 1. Ligi
05.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:50
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. hafta açılış maçında Mamak Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 yendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. hafta açılış maçında Mamak Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 93-76 yendi.
Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 56-46 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 93-76 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan