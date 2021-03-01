Türkiye Basketbol 1. Ligi
01.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:32
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. hafta kapanış maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 82-55 yendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. hafta kapanış maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 82-55 yendi.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde tamamlayan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı da 82-55 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan