Türkiye Basketbol 1. Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Basketbol 1. Ligi

01.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:32
Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. hafta kapanış maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 82-55 yendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. hafta kapanış maçında Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 82-55 yendi.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde tamamlayan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı da 82-55 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Hülya Avşar Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Basketbol 1. Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 20:33:37. #1.16#
title