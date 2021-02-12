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Türkiye Basketbol 1. Ligi

12.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:54
Türkiye Basketbol 1. Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat ÇetinAnadolu Basket: Ali Berent Kavaklıoğlu 14, Kutay Akpulat 6, Fitzner 18, Recep Solak 9, Anıl Sungur 3, McMurray 19, Sakut Taylan Süerkip, Çağatay Afşar, Murat Atar, Oktay Gürel 1,Muhammed Faik Altınkalem 4, Oğulcan Sevim...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

Anadolu Basket: Ali Berent Kavaklıoğlu 14, Kutay Akpulat 6, Fitzner 18, Recep Solak 9, Anıl Sungur 3, McMurray 19, Sakut Taylan Süerkip, Çağatay Afşar, Murat Atar, Oktay Gürel 1,Muhammed Faik Altınkalem 4, Oğulcan Sevim 8

Semt77 Yalovaspor: Jones 20, Yunus Akçay 7, Morrison 16, Şahin Ekmen 17, Ali Işık 8, Tuna Han Dikmen 10, İsmail Kerem Gülmez, Hüseyin Akın Kandemir 15, Melih Kapucu 8, Sercan Topçu 2, Ali Berkan Özçiftçi 3

1. Periyot: 29-29

Devre: 48-64

3. Periyot: 64-84

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. hafta açılış maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Anadolu Basket'i 106-82 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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