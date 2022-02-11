Türkiye Barolar Birliğinden avukata silahlı saldırıya kınama - Haberler
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Türkiye Barolar Birliğinden avukata silahlı saldırıya kınama

AA, İsmet Karakaş - Güncel
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Türkiye Barolar Birliğinden avukata silahlı saldırıya kınama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul'da avukat Nur Peker'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul'da avukat Nur Peker'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

TBB'den yapılan açıklamada, Peker'in, İstanbul'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece meslektaşımıza değil, aynı zamanda savunma mesleğine ve yurttaşlarımızın savunma hakkına da yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Barolar Birliği olarak saldırganların hak ettikleri cezayı almaları için İstanbul Barosu ile birlikte hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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