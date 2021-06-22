Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulundan Türker Arslan anısına kitap
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Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulundan Türker Arslan anısına kitap

Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulundan Türker Arslan anısına kitap
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulu, mayıs ayında yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Avukat Türker Arslan anısına bir kitap yayımladı.

Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Kurulu, mayıs ayında yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Avukat Türker Arslan anısına bir kitap yayımladı.

"Av. Türker Arslan Armağanı" adlı kitapta, "Olimpik Hareket ve Spor Hukuku" ile "Türker Arslan: Spora ve Hukuka Adanan Bir Hayat" konu başlıklarında yazılar yer aldı.

Ayrıca kitapta "Sporcu ve Hakem Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Yeni Normal", "Spor Kulübü Yöneticilerinin Mali Sorumluluğu: Kulüpler Yasası Tartışmaları", "Sporda Adalet ve Hak Mahrumiyeti", "Türk Hukukunda Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı ve Futbol Şubelerinin Şirketleşmesi", "Spor Hukuku Ceza Hukuku İlişkisi", "Kavramsal Olarak Şike ve Teşvik Primi" ve "Spor Yargısında Tek Tahkim Kurulu Önerisi"nin de aralarında bulunduğu birçok makaleye yer verildi.

Kitabın önsözünü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kaleme aldı. Kitabı Türker Arslan'a armağan etmekten onur duyduklarını belirten Feyzioğlu, şu görüşleri aktardı:

"O, yetkin bir hukuk insanı, lisanslı ve milli bir sporcu, iyi bir spor yazarıdır. Spor dünyasına yön veren kurum ve kuruluşlarda üstlendiği önemli görevlerle spor hukukuna çok büyük katkılar sağlamıştır. Türker Arslan, 1992'de seçildiği ve uzun yıllar başkanlığını yaptığı Tahkim Kurulunda verdiği hizmetler, ulusal ve uluslararası görevlerde sağladığı başarılar ve aktardığı deneyimlerle hem hukuk hem de spor camiasının unutulmaz isimleri arasında yer almıştır. Onun spor hayatını, yönetim anlayışını ve spor hukukuna bakışını okuyucuya geniş bir perspektifle sunan bu armağana katkı veren değerli yazarlara, kitabın editörlüğünü üstlenen değerli meslektaşım Av. Tacar Çağlar'a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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