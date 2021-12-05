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Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. 348 delegenin oy kullanacağı seçimlerde TBB'nin yeni başkanı seçilecek.

TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı başladı. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullanacak. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Oyların sayılmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli olacak.

Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı

Türkiye Barolar Birliği'nde seçim heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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