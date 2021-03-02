Türkiye Barolar Birliği, merhum hukukçu Atila Sav adına hukuk makalesi ve tiyatro yazıları yarışması düzenleyecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 16 Aralık 2020'de Ankara'da 89 yaşında hayatını kaybeden TBB Kurucu Genel Sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav adına hukuk makalesi ve tiyatro yazıları yarışması yapacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 16 Aralık 2020'de Ankara'da 89 yaşında hayatını kaybeden TBB Kurucu Genel Sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav adına hukuk makalesi ve tiyatro yazıları yarışması yapacak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, sanatseverliği ve tiyatro eleştirmenliğiyle de tanınan Sav adına düzenlenecek "TBB Avukat Atila Sav Hukuk Makalesi Yarışması"na genç avukatlar ile stajyer avukatlar katılabilecek.

Makale yarışmasının konusu, hukuk alanı sınırları içerisinde kalmak koşuluyla serbest bırakıldı.

"TBB Atila Sav Tiyatro Yazıları Yarışması" ise tiyatroya ilgi duyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katılımına açık olacak. Yarışmanın konusu "Tiyatro ve Hukuk" olarak belirlendi.

Adaylar, yarışmalara 19 Nisan'a kadar TBB'nin internet sitesinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı