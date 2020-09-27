Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı Açıklaması
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Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı Açıklaması

27.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:52
Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı kabul edilemez. Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgali, masum sivillere yönelik vahşi saldırı ve katliamını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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