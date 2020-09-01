Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin... Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." Kaynak: AA