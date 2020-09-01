Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin...
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu:
01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır."

Kaynak: AA

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