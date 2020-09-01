Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır.
01.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır."
Kaynak: AA